Quindi al di sotto della soglia diprevista". Nella zona è in vigore ancora l'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla che prevede che prevede di non mangiare carne, uova, latte e derivati ...Un killer che agisce un po' dovunque L'è stato lanciato dagli operatori ittici di Emilia ... E in questa identità, piaccia o no, oramai,anche il Granchio blu. Un'opportunità che ...l''ostreopsis', la microalga potenzialmente tossica, in due tratti della costa vastese, ma scatta l'allerta in una nuova zona: contrada 'Torricella'. Lo comunica l'Agenzia regionale ...

Rientra l'allarme diossina a Palermo, 'dati sotto la soglia' Agenzia ANSA

Gli ultimi dati di Arpa e dell'Asp di Palermo fanno rientrare l'allarme diossina nella zona attorno a Bellolampo dopo l'incendio nell'impianto di smaltimento rifiuti dello scorso 24 luglio. (ANSA) ...Gli ultimi dati di Arpa e Asp ridimensionano l’allarme diossina nella zona attorno a Bellolampo dopo l’incendio dell’impianto lo scorso 24 luglio. Nei 12 campioni di suolo prelevati il 3 […] ...