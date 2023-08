Ricercato a Cuneo per omicidio del padre e dell' amico di famiglia | catturato Sacha Chang

Per stanarlo sono in azione decine di carabinieri, coordinati dal comando provinciale di, con ...del 21enne Le ricerche anche nei paesi vicini I carabinieri hanno diffuso la foto del...'Continua la caccia all'uomo' ha esordito il conduttore di Rai1 spiegando, dunque, che a Mondovì, in provincia di, ieri un ragazzo di ventuno anni olandese di nome Sasha Chang , con problemi ...Adesso è caccia al killer in tutta la zona delle campagne di. Ma di fatto, l'allerta è in ... Ilè alto circa 1 metro e 75 centimetri e al momento della fuga indossava una maglietta ...

Ha ucciso due persone, è libero nei boschi: ecco chi è il giovane ricercato in provincia di Cuneo La Stampa

Si conclude l'incubo per la vita degli abitanti di Montaldo Mondovì, piccolo paese della val Corsaglia, in provincia di Cuneo, dove è avvenuto il duplice omicidio nei pressi del quale il giovane si ...Il giovane, giudicato “pericoloso” dalle forze dell’ordine, è stato arrestato nei boschi del Cuneese. Ha ucciso il padre e un amico di famiglia a coltellate facendo poi perdere le sue tracce. È stato ...