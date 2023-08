(Di venerdì 18 agosto 2023)delsi sono ritrovati sul set diche segna il debutto alla regia di Grant Singer e verrà distribuito su Netflix.arriverà il 6 ottobre su Netflix e online sono state condivise le primedeldiretto da Grant Singer, al debutto alla regia di undopo aver realizzato vari video musicali per artisti come Taylor Swift e The Weeknd. Ilmaker ha inoltre scritto la sceneggiatura insieme a Benjamin Brewer. La storia delIlha come protagonistaDel, coinvolto anche come produttore, nel ruolo di un detective che cerca di ...

Reptile: Benicio del Toro e Alicia Silverstone nelle foto del film Movieplayer

