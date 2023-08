Reazione alla prima crisi stagionale | Sassuolo-Atalanta 2010 2011

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il primodella storia: una vittoria siglata dal duo Ruopolo-Ardemagni per una risalita decisiva nella Serie BSi comincia con, ma per quanto i neroverdi siano una realtà stabile nel calcio italiano (non togliendo sicuramente grandezza ai nerazzurri), per riesumare il loro primo incontro non bisogna andare così lontano: anche questo avvenuto ad inizio stagione, stavolta in Serie B. La secondadi Stefano Colantuono destinata a dominare quel campionato cadetto fa molta fatica ad ingranare in partenza, affrontando il suo primo periodo di: soprattutto dopo la sconfitta contro il Siena e il pareggio con la Reggina che fa scappare il treno promozione. Si gioca contro il ...