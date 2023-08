Real Madrid | i convocati di Ancelotti per l’Almeria | c’è Kepa

... Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras) Attaccanti: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (), ...Sempre contro i neroazzurri conquista la Supercoppa Italiana e raggiunge nuovamente i quarti di finale nella massima competizione europea dopo aver battuto con un doppio 2 - 1 il. Come ...Nei test amichevoli la squadra di Massimiliano Allegri ha battuto il Milan per 3 - 2 dopo i calci di rigore e ilper 3 - 2 e ha pareggiato a reti bianche contro l'Atalanta. Le ...

Clamoroso Real Madrid: dal Milan il sostituto di Militao! Spazio Milan

Il nuovo ct della nazionale brasiliana, Fernando Diniz, che ricopre questo ruolo in contemporanea con quello di allenatore del Fluminense e 'ad interim' in attesa che tra un anno Carlo Ancelotti sia l ...Il clamoroso approdo alla Juventus non si è ancora concretizzato e anche le possibilità di vederlo al Real Madrid non sembrano elevatissime. La sua estate di calciomercato continua a essere bollente, ...