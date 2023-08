... un diciannovenne e due sedicenni che, con le armi spianate, hanno compiuto unain un distributore di benzina a Sant'Antimo in provincia di Napoli . Nel videoil più grande punta il ...E' stato derubato sul lungomare di Alassio con un coltello. La vittima dellaè un turista francese a cui sono stati portati via i documenti, contanti, carta di credito e ...in stato di. ...I proprietari, sotto, hanno descritto ai poliziotti delle volanti il ladro e il complice. ... Sulla tentata, dopo il primo intervento delle volanti, indaga la squadra mobile. TAGS nervi ...

Rapina shock a Sant'Antimo: assaltano benzinaio con fucili in pugno TGLA7

Sono stati arrestati i tre giovani, un diciannovenne e due sedicenni che, con le armi spianate, hanno compiuto una rapina in un distributore di benzina a Sant'Antimo in provincia di Napoli. Nel video ...Continuano purtroppo gli episodi di microcriminalità nella bella Città del Muretto, meta anche di turisti “low cost” che bivaccano ovunque: su spiagge, molo, giardini pubblici e stazione ...