Rai | budget ridotti per alcune trasmissioni? L’indiscrezione

(Di venerdì 18 agosto 2023) Su Dagospia si legge che perRai (ma non per tutti) sarebbero stati. L'indiscrezione L'articolo proviene da Novella 2000.

... infine, è quello relativo al. Abbiamo detto che Teo Mammucari potrebbe essere uno dei ...che per questa nuova esperienza avrebbe ottenuto un cachet importante ma soprattutto un passaggio in...Chi scenderà in pista a Ballando con le Stelle Milly Carlucci, con buona disposizione, ...nel gioco di ipotesi e di supposizioni sulla prossima edizione del programma del sabato sera di1. ...Quando abbiamo voluto tornare a fare qualcosa insieme come Trio proponemmo l'Odissea, ma laci disse: 'Non ci sono più idi una volta, dovete fare tutto in venti giorni'. Impossibile'. ...

RAI, Ammirati: "sull'AI Italia in ritardo, anche qui subiremo il ... Cinecittà News

Il Kum Festival si sposta dal capoluogo marchigiano, il secondo travaso politico dopo il CateRaduno. Il sindaco Ricci: ““Abbiamo individuato delle possibili date in aprile” ...Stasera andrà in onda sul canale televisivo Rai Movie il film intitolato Miracolo a Sant'Anna: ecco trama, cast e curiosità.