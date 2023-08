Radio TV Serie A con RDS | da domani al via con le trasmissioni

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dainizia la propria programmazione il nuovo canale del Digitale TerrestreTVA con RDS, sette giorni su sette in onda per parlare di calcio Ai blocchi di partenza laTVA con RDS che a partire da, con il calcio di inizio della trasmissione inaugurale Saturday Morning alle ore 07.00, animerà le giornate di tutti gli appassionati della competizione più seguita nel panorama sportivo italiano. Un nuovo canale dedicato allaA Realizzata in partnership tra LegaA e RDS 100% Grandi Successi, laTVA con RDS sarà onair a partire da sabato 19 agosto in modalità DAB e IP e sarà ricevibile da tutti gli utenti sul digitale terrestre al LCN 899; inoltre, sulle Smart TV ...

La novitàtv con Rds Novità sul fronte Lega per il 2023 - 24 è il debuttoTVA con RDS. Presentata il 26 luglio , sarà onair a partire dal 19 agosto in modalità DAB e IP, oltre che ...With a 17 point lead at the top ofA, southern Italy's biggest club is anticipating its victory in the Scudetto for the first time since 1990. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) APunto ...In mezzo al bailamme di videogiochi, film,TV animate, giochi da tavolo, manga, drama - CD, webe chi più ne ha ne metta, Fate/Samurai Remnant si ritaglia un proprio spazio come action - ...

Radio TV Serie A con RDS: dove ascoltarla Radio TV Serie A sarà on-air con modalità DAB e IP: questo significa che non avrà una frequenza FM da cercare sulla tua radio, ma basterà cercare "SERIE A" ...