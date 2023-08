Questa sera a ‘Mediterranea – la civiltà blu’ uno sguardo al futuro con Brunello Cucinelli

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ospite alle 21.30, all’interno della Corte Comunale, intervistato dal vice direttore del TgLa7 Andrea Pancani Sarà dedicata alla moda, all’economia, al successo del Made in Italy e a una delle icone del nostro tempo, il nuovo appuntamento dia Sabaudia con– La, la rassegna ideata da Micromegas giunta alla terza edizione. Ospite d’eccezione alle 21.30, all’interno della Corte Comunale, sarà, intervistato dal vice direttore del TgLa7 Andrea Pancani. Imprenditore di successo conosciuto in tutto il mondo, fondatore di una azienda con più di 2mila dipendenti,continua a portare avanti il suo sogno all’interno di una industria che, come le altre, ha vissuto negli ultimi anni la crisi della ...

Quando è venutaho sentito il tamagotchi che faceva: "Pio, pio". "Hai di nuovo fame", gli ho ... gli dissi nel pensiero, "vorrei uscire a cercarti per le strade dicittà, per le strade di ...In particolare venerdìappuntamento organizzato con le Cantine Coopuf con il cantautore ... La Pro Loco di Cuvio ha mantenuto il tradizionale nome di Festa del villeggiante persagra che era ...Danilo Rea , che era stato recentemente ospite alla chiesa dei Servi di Forlimpopoli, torna su un palco romagnoloalle 21.30, a Bertinoro in piazza della Libertà (e non a Fratta Terme ...

Inter, rifinitura questa sera al Meazza. Contro il Monza out Acerbi Sportitalia

Dal concerto di Luchè al Parco Gondar (di Gallipoli) alle varie sagre e gli eventi. Ferragosto è passato ma l'estate pugliese va avanti. Una serie di eventi di piazza, concerti ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...