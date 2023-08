Questa estate in Italia sono tornati gli statunitensi

(Di venerdì 18 agosto 2023) Stanno visitando in massa i posti che tradizionalmente li attraggono, come il lago di Como e la costiera amalfitana, con qualche contrasto culturale più evidente del solito

... ma anche con la consueta dose di aspettative partesera la stagione di Serie B. Si comincia ... Tanti ragazzi che ci hanno fatto sognare nel corso dell'tra Under 19 ed Under 20 , ma anche ...Enrico Schelotto, consigliere delegato al Turismo e al Marketing Territoriale, commenta così questo progetto che ha seguito da vicino: ' Continuano le novità ad Albissola Marina in2023.... nonostante le promesse infatti non c'è traccia dell'atteso taglio delle accise, e proprio le tasse sulla benzina rappresentano la mazzata finale che ininfinitasta colpendo il ...

Sandali granchio 2023: 10 (+1) modelli da indossare questa estate Cliomakeup

A dare un quadro della situazione di emergenza tra i giovani, è il responsabile del pronto soccorso del San Paolo di Milano, Livio Colombo ...Si è conclusa con circa 5.500 presenze la quarta edizione della rassegna La Spezia Estate Festival, che dal 15 luglio al 17 agosto ha ospitato sul palco di piazza Europa 11 spettacoli tra prosa e musi ...