Quanta nostalgia per i rotocalchi sportivi

(Di venerdì 18 agosto 2023) Permettete un pensiero poetico, una piccolaautobiografica: alla vigilia del campionato di calcio, mi mancano queispeciali che per decenni ne hanno accompagnato l’inizio. Negli anni Settanta, Ottanta e anche Novanta diverse testate (migliore fra tutte il Radiocorriere TV) producevano un fascicolo occasionale che conteneva, per ciascuna squadra di serie A e di serie B, la foto dell’undici titolare in posa, lo schemino dello schieramento in campo, l’elenco completo dei tesserati, la foto segnaletica dell’allenatore, un ritratto con la divisa ufficiale dei due o tre nuovi acquisti, magari stranieri. Queste guide – che colleziono alacremente e che sono disponibile a far sfogliare a chiunque riesca a passare sul mio cadavere – non si fanno più così poiché da tempo hanno perso la ragion d’essere: la formazione-tipo è esplosa, gli schemi ...