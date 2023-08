Quando Salvini annunciava il taglio delle accise sulla benzina La promessa a febbraio | “Se il prezzo risale sopra i 2 euro il governo interverrà”

(Di venerdì 18 agosto 2023)solo qualche mese fa, nei panni di ministro dell’Imprese e Infrastrutture, prometteva ilsuldel carburante. Addirittura anche nel programma elettorale della Lega c’era la proposta. Oggi, ilMeloni ha annunciato che sullenon si farà nulla.ilLesui carburanti non si toccano e contro il caroilnon. A confermarlo è il ministroImprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in diverse interviste. La colpa ...

L'8 febbraio 2023aveva dichiarato chiaramente: "Se il costo del carburante arriva sopra i ... "io faccio 50 euro di benzina il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella ...... del blocco navale, del "pull factor" è ormai riposto in cantina e- l'alfiere delle ... Numeri in linea con il 2016, anno del record storico di sbarchi in Italia (c'era Renzi premier) L'......di un provvedimento sul modello dei decreti sicurezza voluti nel 2018 da Matteo, il tema ... La politica si ricorda di noi soloci sono le elezioni e ha bisogno di voti. Poi, ci lascia le ...

Caro carburanti, quando Salvini faceva del taglio delle accise un cavallo di battaglia: “Non possiamo… Il Fatto Quotidiano

Da quando il Governo Meloni ha scelto di non rinnovare il taglio delle accise sui carburanti a partire dal 1° gennaio 2023, il prezzo di benzina, diesel, Gpl e metano ha iniziato una rapida escalation ...Quando Salvini diceva: “Se si arrivasse sopra i 2 euro tagliamo le accise” La maggioranza ha evidentemente cambiato idea. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, lo scorso febbraio aveva ...