Quando la montagna è la regina del grande schermo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Alla sua quindicesima edizione, torna “IlSentiero. Habitat, culture, avventure”, la rassegna cinematografica e culturale di Laboratorio 80 dedicata ad ambiente,, viaggi e vita nella natura. A far da filo conduttore, quest’anno, è il confine. Non come linea che divide, ma come territorio di incontro, di scambio di conoscenze, di commercio, di culture che si mescolano e di dialetti che non sono poi tanto diversi. Da lunedì 21 agosto a giovedì 7 settembre, la manifestazione percorre itinerari che dalle province di Bergamo e Brescia esplorano quel confine che racchiude esperienze, tradizioni, culture e segni. Sono 24 gli appuntamenti in 13 luoghi diversi (tra rifugi alpini, parchi, ex conventi, sorgenti, baite, orti sociali, piazze e musei): 210 chilometri, più di 6.000 metri di dislivello in totale, per un ...