Quali partite fa vedere Sky per la prima giornata di Serie A 19-21 agosto? Calendario | programma | palinsesto tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Cari amici appassionati di calcio, laA 2023-2024 è finalmente pronta a tornare in azione! Da domani, infatti, saremo spettatori del ritorno in campo del massimo campionato italiano che si prepara per la suasaranno gli incontri visibili su Sky? Come nelle due ultime annate saranno 3 a turno e saranno in coabitazione con DAZN. Laprenderà il via alle ore 20.45 con Inter-Monza ovvero il match inaugurale del nuovo campionato sui canali di Sky. Nelladi domenica 20, quindi, sempre alle ore 20.45, toccherà a Lecce-Lazio infine, nella serata di lunedì 21sarà la volta di Torino-Cagliari alle ore 18.30. Si annuncia un weekend inaugurale quanto mai interessante, con match in ...