Punto da un calabrone in casa | chiama al telefono il figlio poi muore

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 18 agosto 2023) Gilberto Trambaiollo, di 75 anni, ex assessore di Spilimbergo (Pordenone), è morto per choc anafilattico dopo la puntura di un. L'anziano era nel salotto della propria abitazione quando è statodall'imenottero. Ha fatto solo in tempo are al cellulare il, che si trovava a Udine in quel momento rassicurandolo: "Mi haqualcosa, ma ora mi riprendo". Poi però si è accasciato sul divano. Per entrare in, i Vigili del fuoco hanno usato un'autoscala calandosi dalla finestra della soffitta rimasta aperta. Quando il personale medico ha potuto raggiungere il salotto, il paziente era già morto. I carabinieri hanno escluso responsabilità di terzi.