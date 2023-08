Punto da un calabrone a casa | ex assessore muore per lo choc anafilattico dopo aver telefonato al figlio

(Di venerdì 18 agosto 2023) Gilberto Trambaiollo, di 75 anni, exdi Spilimbergo (Pordenone), è morto perla puntura di un. L’anziano era nel salotto della propria abitazione quando è statodall’imenottero. Ha fatto solo in tempo a chiamare al cellulare il, che si trovava a Udine in quel momento, prima di accasciarsi sul divano. Per entrare in, i Vigili del fuoco hanno usato un’autoscala calandosi dalla finestra della soffitta rimasta aperta. Quando il personale medico ha potuto raggiungere il salotto, il paziente era già morto. I carabinieri hanno escluso responsabilità di terzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

