Psg | Sergio Rico lascia finalmente l' ospedale | il messaggio sui social

(Di venerdì 18 agosto 2023) SIVIGLIA -è statodimesso dall'dopo la caduta da cavallo dello scorso maggio. A tre mesi dal terribile incidente, che lo ha messo in coma per 19 giorni , il portiere ...

A tre mesi dal terribile incidente, che lo ha messo in coma per 19 giorni , il portiere dellascerà l'ospedale Virgen del Rocio di Siviglia . L'incubo diRico si chiude dopo 82 giorni di ...La notizia della possibile dimissione diRico dall'ospedale di Siviglia è stata accolta con gioia dai tifosi dele in generale dagli appassionati di calcio su internet. "Grande notizia, ......da Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia della seconda gara di Ligue 1 del "suo", ... In apertura, però, l'allenatore spagnolo ha voluto mandare un messaggio aRico, "per augurargli ...

Psg, Sergio Rico dimesso dall'ospedale dopo l'incidente Sky Sport

Roma, 18 ago. – (Adnkronos) – Buone notizie per Sergio Rico. Il portiere, rimasto vittima di un incidente a cavallo lo scorso maggio e finito in coma per quasi un mese, ha lasciato l’ospedale in compa ...Il calciatore del Psg era rimasto vittima dell'incidente nello scorso maggio, a Siviglia: 19 giorni di coma, poi la ripresa ...