PSG | Mbappé convocato contro il Tolosa

(Di venerdì 18 agosto 2023) Kyliantorna ufficialmente tra le file del PSG dopo settimane di tensione tra il giocatore e la società. Il francese infatti sembrava non avere interesse nel rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, decisione che lo aveva escluso dall’organizzazione interna della squadra parigina. Alcuni giorni fa peròè tornato in rosa, dopo diversi colloqui che hanno avuto esito positivo. Luis Enrique lo ha dunqueper la seconda partita di campionatoil, che si terrà domani sera alle 21 e sarà trasmessa da Sky Sport 258. Il tecnico commenta con queste parole le condizioni del calciatore: “Kylian è in forma, ha tanta voglia e ha lo spirito giusto. Sono felicissimo di avere a disposizione un giocatore di classe mondiale come lui”. SportFace.

Kyliantorna a essere a tutti gli effetti un 'nuovo' rinforzo per il. Dopo le divergenze delle settimane scorse, con il francese messo ai margini del progetto del club per via della ...Commenta per primo Il ritorno di Kylian. L'attaccante francese classe 1998, in scadenza di contratto a giugno e nel mirino del Real Madrid, è stato convocato dall'allenatore Luis Enrique per la trasferta di campionato sabato sera a ...Il suo, a dire il vero, ha perso Messi e Neymar ma ha ritrovatoe ha ingaggiato Goncalo Ramos e Ousmane Dembelé. Proprio sulla partenza dell'asso verdeoro, finito all'Al Hilal, il tecnico ...