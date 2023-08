Psg | Enrique | “Il trasferimento di Neymar in Arabia | fa contenti tutti”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Luisha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Tolosa, commentando l’affare andato in porto diall’Al Hilal. “Penso che il suosia una decisione che faccia. Io vorrei ringraziarlo per il comportamento che ha avuto fin da quando sono arrivato. È un giocatore di classe mondiale e gli auguro il meglio per il prosieguo di carriera”. Poi parlando di Mbappe ha proseguito: “Kylian è in forma, ha tanta voglia e ha lo spirito giusto . Sono felicissimo di avere a disposizione un giocatore di classe mondiale come lui. Dembélé? È pronto a giocare dal primo minuto”. SportFace.

