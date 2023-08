Protestate contro la Rai | Stefano De Martino dei guai | che fine farà

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempi duri perDe, alle prese non solo con l'ennesima crisi matrimoniale con Belen Rodriguez (stavolta definitiva?), ma anche con un intoppo professionale non da poco. Il comedy-show “Stasera Tutto E' Possibile”, prodotto da Endemol e condotto negli anni con maestria e buon successo d'ascolti, va inalla cancellazione dai palinsesti RAI nella prossima stagione televisiva. A rivelarlo è lo stesso Francesco Paolantoni, uno dei comici di punta del programma. Una dichiarazione che fa seguito all'assenza dalla presentazione dei palinsesti della tv di Stato fatta a Luglio. In molti credevano che il programma slittasse al 2024, in realtà potrebbe essere rimandato addirittura alla stagione 2024-2025. Nel corso di una diretta Instagram, Paolantoni ha detto: “Non si sa se siStasera Tutto E' ...

Stasera tutto è possibile verso la cancellazione nella prossima stagione televisiva. A riferirlo non è una voce di corridoio bensì uno dei volti del programma di Rai Due , vale a dire il comico ...Sono state addirittura vietate le riprese alla Rai , con la troupe che ha duramentedue carabinieri e un addetto di Trenitalia, che hanno impedito loro l'utilizzo delle videocamere. ...Tensione a Milano durante la manifestazione degli anarchici in solidarietà ad Alfredo Cospito , detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Ain piazzail regime detentivo circa 200 persone , tra cui anche numerosi giovani appartenenti ai centri sociali e ai collettivi studenteschi. Il corteo non era né previsto né ...

Foggia in alto mare, così rischia di affogare. Situazione delicatissima ... L'Attacco

TEOLO (PADOVA) - Non basta dire incredulità. Ci sono anche amarezza, disorientamento e soprattutto incertezza sull'immediato futuro della propria comunità religiosa. Non per ...Per questo motivo, a chi ha chiesto notizie direttamente a lui, Francesco Paolantoni ha consigliato di "protestare", magari attraverso comunicazioni elettroniche senza aggiungere altro: “Non si sa se ...