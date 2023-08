Probabili formazioni Serie A 19-21 agosto | titolari | infortunati | diffidati e possibili novità

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) Siamo ai nastri di partenza della nuova stagione dellaA. L’edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano di calcio prenderà il via nella giornata di domani con i primi 4 anticipi. Si inizierà alle ore 18.30 con Frosinone-Napoli e Empoli-Hellas Verona, mentre il primo turno farà calare il sipario su di sé lunedì sera con Bologna-Milan. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio le, glie gli squalificati. FROSINONE-NAPOLI Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco Indisponibili: – Squalificati: – Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. ...