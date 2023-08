Priverno Tutto pronto per la quinta edizione del “Priverno Festival Jazz” | il programma

... Terracina, Sezze e, commenta 'a caldo' la Gmg che si è chiusa ieri a Lisbona con la messa ... è ciò che tutti i partecipanti sentono oggi nel cuore, ringraziamento e restituzione diil ...Venne scelto Reginaldo di Piperno (oggi), che fu per Tommaso 'come una nutrice'. In ... Da qui, nelle ultime settimane di vita, la sua confidenza a Reginaldo: 'ciò che ho scritto ormai ...Tale fu Reginaldo di Piperno (oggi), che fu per Tommaso come una nutrice". Le biografie ... Questo a tal punto che sul finire della vita Tommaso arrivò a dire al segretario Reginaldo: "...

A Priverno anche quest’anno "Festa Grande a Mezzagosto… come 2000 anni fa” LatinaToday

Anche quest’anno torna la “Festa Grande a Mezzagosto… come 2000 anni fa“, in programma il 19 e 20 agosto presso il Parco Archeologico Privernum. In ricordo dei festeggiamenti offerti dal patrono della ...Anche quest'anno torna la " Festa Grande a Mezzagosto ... come 2000 anni fa ", il 19 e 20 agosto presso il Parco Archeologico Privernum.