Prezzi benzina e diesel | quanto costano oggi Urso | cosa c' è dietro ai rincari

(Di venerdì 18 agosto 2023) Al centro delle polemiche dell'opposizione c'è il prezzo della. Come riportato dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italyvenerdì 18 agosto sulla rete autostradale in modalità self service ilviene 1,928 euro al litro e la2,019, il Gpl servito 0,842. Nel Lazio il prezzo medio regionale escluse autostrade è gasolio 1,836 euro,1,937 (self), Gpl 0,686 e metano 1,465. "Idei carburanti hanno cominciato a salire da quando l'Opec+, il cartello dei paesi arabi alleati con la Russia ha cominciato a tagliare la produzione per far salire idel barile. Un aumento che si scarica sul consumatore", ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo, in una intervista a la Repubblica. "In Italia ...

Al centro delle polemiche dell'opposizione c'è il prezzo della benzina. Come riportato dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy oggi venerdì 18 agosto sulla rete autostradale in ...