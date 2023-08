Previsioni traffico nel fine settimana in autostrada

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il primo vero controesodo della stagione estiva è alle porte. A partire da domani, venerdì 18 agosto (giornata da bollino rosso), la rete di Autostrade Alto Adriatico sarà attraversata da migliaia di turisti di ritorno dalle ferie nelle coste croate e di lavoratori, originari dell’Est Europa, che faranno rientro nel Nord Italia. Porta d’ingresso – nella maggior parte dei casi – sarà la barriera di Trieste Lisert. E’ lì che potrebbero verificarsi sabato 19 (giornata da bollino nero) le maggiori criticità. E’ sulla base dei dati storici, a cui va aggiunto il maggior afflusso di transiti durante l’esodo (sabato scorso + 5%, domenica + 8% rispetto al 2022), che si ipotizza per questo sabato il transito di circa 28 mila veicoli in ingresso al Lisert. Complessivamente saranno tra i 185 mila e i 194 mila i mezzi che transiteranno lungo l’intera rete di Autostrade Alto Adriatico. Il ...

Il traffico si svilupperà lungo la carreggiata ovest e quindi lungo la direttrice che da Trieste porta a Venezia con code e rallentamenti che potrebbero crearsi anche in prossimità degli svincoli ...Il traffico si svilupperà lungo la carreggiata ovest e quindi lungo la direttrice che da Trieste porta a Venezia con code e rallentamenti che potrebbero crearsi anche in prossimità degli svincoli ...