Premier League 2023 2024 | il Nottingham Forest trova la prima vittoria | battuto lo Sheffield United

(Di venerdì 18 agosto 2023) Illastagionale nell’anticipo della seconda giornata di. Tra le mura amiche del City Ground, la formazione di casa si sblocca in classifica e batte in rimonta loper 2-1. Già al minuto tre è Awoniyi a portare in vantaggio la formazione di casa, ma allo stesso minuto, nella ripresa, Hamer firma il pareggio ospite. Lungo assalto da parte dei biancorossi che si concretizza al 90?, in pieno recupero, grazie al golda parte di Wood che vale i tre punti per la squadra di Cooper, mentre gli ospiti devono fare i conti con la seconda sconfitta in due partite. SportFace.

L'Aston Villa ha ufficializzato il trasferimento di Nicolò Zaniolo indal Galatasaray. I dettagli Di seguito il comunicato dell'Aston Villa. COMUNICATO - L'Aston Villa è lieta di annunciare la firma in prestito del nazionale italiano Nicolò Zaniolo. Il ...Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Zaniolo e laNon è la ...TORINO - Nicolò Zaniolo è un giocatore dell'Aston Villa: ufficiale il passaggio indel talento azzurro. Il club di Birmingham ha annunciato l'arrivo in prestito del 24enne ex Roma che, nella scorsa stagione, ha vestito la maglia del Galatasaray. Dalla Turchia alla ...

UFFICIALE: Nicolò Zaniolo sbarca in Premier League. È un nuovo giocatore dell'Aston Villa TUTTO mercato WEB

La numero 10 per blindarlo. Così la Fiorentina vuole trattenere Nico Gonzalez, sul quale ci sono sempre gli occhi della Premier League. Nella numerazione della nuova stagione la maglia più importante ...Una notizia sconvolgente che rischia di cambiare anche i piani del calciomercato della Premier League irrompe in Inghilterra, resa nota in esclusiva dal Daily Mail. Lucas Paquetà, il ...