Un alpinista è mortoDolomiti di Brenta, in Trentino, a causa di una caduta di una ventina di metri sulla cresta ovest del Campanile Alto. L'uomo, che procedeva come primo di cordata, si trovava ad una quota di 2.Settimana di Ferragosto rovente per il Soccorso alpino e speleologico in Abruzzo: i tecnici e sanitari del Corpo sono stati impegnati in oltre 20 interventimontagne abruzzesi. L'ultimo incidente in ordine cronologico è successo stamane sul Gran Sasso, come riporta IlPescara , dove un 35enne è precipitato per 25 metri cadendo rovinosamente sul ...... che non è stato originato da un risparmiospese di esercizio, bensì da altre poste di ...] Cronaca Imperia e provincia Rezzo, ingegnerein un dirupo durante sopralluogo: soccorsi ...

Precipita sulle Dolomiti di Brenta, morto un alpinista Agenzia ANSA

Un alpinista del 1955 di Pinzolo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi dopo essere precipitato per circa 20 metri mentre stava percorrendo la via Hartmann-Krauss sulla cresta ovest del Campanile ...Incidente mortale sulle Dolomiti di Brenta: alpinista precipita dal Campanile Alto ...