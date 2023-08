Prati-Cagliari ultimo colpo record dalla Serie C alla A | nella top 10 ci sono Messias | Belotti e una plusvalenza della Juve

MATTEOal(dalla Spal) Il classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo dalla Spal : ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù sino al 30 giugno 2028. Vai alla ...MATTEOal(dalla Spal) Il classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo dalla Spal : ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù sino al 30 giugno 2028. Vai alla ...Queste le parole ai microfoni di Tuttomercatoweb di Fabio Lupo , ex dirigente della Spal e scopritore del talentuoso centrocampista Matteo, appena trasferitosi aalla corte di Claudio ...

Cagliari, Prati è ufficiale: lungo contratto per l’azzurrino L'Unione Sarda.it

Il centrocampista è arrivato: Matteo Prati è infatti un nuovo giocatore del Cagliari. Ora manca un nuovo attaccante e un nuovo difensore. In arrivo al Cagliari il difensore cercato Proprio per il ...In fase avanzata la trattativa con l’Hacken per Lund, terzino sinistro con un’ottima attitudine alla spinta e un’esperienza.