Portogallo | è nato Hugo | il primo bambino venuto al mondo con la fecondazione post mortem

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il 16 agosto 2023 èGuilherme, ilportoghesealla luce con la tecnica della. Una vicenda che sta facendo molto discutere.in un ospedale di Oporto, in perfetta salute e con un peso di circa 4 chili,porta ilnome del padre e il secondo scelto dal padre prima di morire di cancro nel 2019, a soli 29 anni. Consapevole del suo destino, il papà diaveva lasciato il suo seme crioconservato e un’autorizzazione scritta per procedere allaassistita. Un documento tutt’altro che sufficiente per proseguire senza ostacoli alladella vedova Ângela Ferreira, che ha ...

È nato Hugo, il primo bambino concepito con fecondazione post mortem in Portogallo Vanity Fair Italia

