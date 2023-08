Portimonense vs Boavista – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilsi recherà a sud di Porto, a Portimao, per affrontare ilnella Primeira Liga sabato 19 agosto. Gli ospiti hanno esordito con tre punti im, mentre ilè stato sconfitto nel suo esordio stagionale. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreI peggiori timori delsi sono concretizzati con una scioccante sconfitta per 5-0 al Gil Vicente. Il club ha faticato molto la scorsa stagione, risultando il più scarso in termini di punti del campionato e finendo appena un punto sopra la retrocessione. Dopo il 5-0, le ultime sei uscite in ...