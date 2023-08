Poliziotto in pensione compie 100 anni | come regalo chiede al figlio di essere ricevuto dal Questore

Vedi Gene Hackman che, dopo 79 film e 2 Premi Oscar, è andato inper scrivere libri. O ... È stato ilsprezzante delle regole ne Il Braccio violento della Legge , il supercriminale ...Olympia per sei anni in un fila (1970-75) prima di andare in. Ma a sorpresa, nel 1980 è ... 'Unalle elementari' (1990), 'Total Recall' (1990), 'True Lies' (1994) e 'Il sesto giorno'...La settima e ultima vittima della Wuornos è unin, il sessantenne Walter Jeno Antonio : ucciso a novembre con quattro proiettili, tre nella schiena e uno alla testa. Truffe e ...

La Polizia di Stato, con grande emozione, accoglie negli Uffici della ... Questure sul web

Il centenario è in pensione dall'84 e, come regalo, ha chiesto al figlio ispettore di incontrare il nuovo questore ...ex professionista in pensione, travolto da un momento di depressione e possessore di un vecchio revolver, perfettamente funzionante, con tutta l’intenzione di usarlo contro se stesso. Dall’altra, il ...