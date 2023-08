Poliziotto in pensione compie 100 anni | come regalo chiede al figlio di essere ricevuto dal Questore

- - > Si chiama Pietro Marotta il, indal 1984, che nei giorni scorsi ha compiuto la bellezza di 100 anni. Come regalo di compleanno ha chiesto al figlio, Sovrintendente al Commissariato di Sessa Aurunca, di essere ...3 Pietro Marotta,indal 1984, ha compiuto 100 anni nei giorni scorsi. Come regalo di compleanno ha chiesto al figlio, Sovrintendente al Commissariato di Sessa Aurunca, di essere ricevuto in ...Caserta . Pietro Marotta,indal 1984, ha compiuto 100 anni nei giorni scorsi. E come regalo di compleanno, ha chiesto al figlio, sovrintendente al Commissariato di Sessa Aurunca, nel Casertano, di essere ...

Pietro, poliziotto in pensione, compie 100 anni e chiede di visitare la ... Fanpage.it

Momenti di paura per un incendio che si è sviluppato questa mattina in via della Stazione Tuscolana, all'altezza del civico 28 in alcuni locali delle ferrovie dello Stato adibiti a deposito e occupati ...La nobile era partita sabato scorso con famiglia e governante per il Castello Odescalchi a Santa Marinella. Il furto scoperto solo quattro giorni più tardi: i banditi potrebbero aver colpito anche in ...