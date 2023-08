Pininfarina B95 - Barchetta elettrica estrema | in tutto e per tutto

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sotto al "vestito" dadella B95 si nasconde la meccanicadella Battista: sul fondo dell'auto è montata una batteria (integrata in una scatola protettiva a T di fibra di carbonio) agli ioni di litio da 120 kWh che alimenta ben quattro motori elettrici, uno per ruota. La potenza massima raggiunge i 1.903 CV, mentre la coppia di questa sportiva a trazione integrale arriva a quota 2.340 Nm. Per la ricarica si possono sfruttare colonnine a corrente continua con una potenza massima di 270 kW: secondo la Casa si può così passare dal 20 all'80% dell'autonomia in 25 minuti. Le prestazioni, ovviamente, sono elevatissime: 0-100 km/h in meno di 2 secondi e velocità massima di 300 km/h. Per consentire ai clienti di gestire tutta l'esuberanza del powertrain quadrimotore, laha sviluppato cinque modalità di guida: Calma, ...