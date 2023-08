Picco di esportazioni di gas russo verso l’Europa | a dispetto di tutte le sanzioni

(Di venerdì 18 agosto 2023) All’inizio di agosto ledi gashanno raggiunto unstorico. Adelleoccidentali e delle dichiarazioni di intenti dei vertici UE, che vorrebbero separare le nazioni europee dal popolo, gli scambi commerciali e di risorse energetiche con Mosca continuano a ritmi notevoli. Il gasdotto turco-Ma se è sanzionato, come fa ad arrivare in Europa il gas? Posto che alcuni Paesi hanno ottenuto delle esenzioni specifiche, nella maggior parte dei casi il combustibile arriva tramite il TurkStream, il gasdotto turco-che attraversa il Mar Nero. In altre parole, il gas non arriva direttamente, ma smistato dai turchi: per il consumatore ...

Questo sembra già accadere in Germania, dove lecinesi di veicoli elettrici a basso ... che ha contribuito a far scendere l'inflazione globale headline daldell'8,2% di un anno fa al ......da sapere La strategia dell'Ucraina per costringere la Russia a trattare sul grano Rublo a, ...09 Kiev: "Droni russi si dirigono verso il porto del Danubio, chiave per ledi grano"... all'indomani dalla caduta adel rublo. La decisione di aumentare il suo tasso di interesse ... ad arginare la caduta libera del rublo: a seguito del calo delle entrate dalledi ...

Perché la bancarotta di Evergrande rischia di trascinare a picco il ... Fanpage.it

A due anni dal tracollo, Evergrande dichiara bancarotta. Per alcuni è solo un tentativo di salvare il salvabile , altri invocano il “whatever it ...Petrolio ancora in discesa dal picco del 10/08. Il greggio russo supera quello saudita nelle vendite in Asia. Proiezioni tecniche fino ai supporti.