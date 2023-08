Piano di Sorrento | Anna Scala aveva denunciato due volte l’ex che ieri l’ha uccisa

(Di venerdì 18 agosto 2023), la donna di 56 anni,a coltellate dal, mentre usciva da un condominio adiprovato a chiedere aiuto. A proteggersi. Nell’ultimo mese, infatti,presentato due denunce contro, il 54enne Salvatore Ferraiuolo, che ha confessato di averla ammazzata. Eppure, nei confronti dell’uomo non era stato preso alcun provvedimento né misura restrittiva. Le due segnalazioni La prima denuncia era stata presentata il 24 luglio a Massa Lubrense, per atti persecutori. La seconda il giorno dopo, proprio adi. Nel frattempo la donna, mamma di una figlia avuta da una precedente relazione (la ragazza è residente a Gragnano), ...

... muore per shock anafilattico - Terremoto a Napoli, paura ai Campi Flegrei - Femminicidio didi, fermato l'ex - Violenza di gruppo a Palermo, 7 arresti - Caro benzina, Urso: "Aumenti ...Il caso è quello di Anna Scala, la 56enne uccisa ieri adi(Napoli) da Salvatore Ferraiuolo, suo ex compagno, che lei aveva denunciato non una - come detto in un primo momento - ma due ...... la donna uccisa ieri a coltellate a Piana di, aveva denunciato il suo ex due volte: il 24 luglio ai carabinieri di Massa Lubrense, il giorno dopo ai carabinieri didi. E' ...

Omicidio Piano di Sorrento, confessa l'ex: vittima l'aveva denunciato Sky Tg24

Lo rende noto il sindaco di Vico Equense, Peppe Aiello, il quale aggiunge che “sono pertanto sospese tutte le attività non liturgiche e per il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino”.Anna Scala, la donna uccisa dal suo ex ieri a Piano di Sorrento (Napoli) aveva presentato due denunce, e non una come appreso nei primi momenti dopo l’omicidio, contro il suo assassino: il 24 luglio ...