Più sicurezza sulla Provinciale Cerca con le nuove rotonde a Mediglia e Tribiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo anni di attese e diversi incidenti, anche gravi, Città Metropolitana a settembre indirà la gara per cancellare definitivamente i pericolosi incroci a raso

La grande giostra delle due ruote sta per passare dal lungo festival del mondiale scozzese al terzo Grand Tour, la Vuelta a España che si è messa in testa di fare concorrenza al nostro Giro. A Glasgow ...Anticipazioni : una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre ...Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge 'La promessa' una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull'emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. 'La ...

Incidente sull'autostrada Fi-Pi-Li con due feriti: scontro fra auto e furgoncino, traffico in tilt Virgilio Notizie

Terremoto a Napoli. Una sequenza sismica ha scosso i Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato diverse sette scosse, la più intensa de ...Circolazione stradale in difficoltà sulla Fi-Pi-Li dopo la collisione fra una vettura e un camioncino, due feriti nell'impatto ...