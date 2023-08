Petrolio | Tabarelli Nomisma | “Gli arabi? Vogliono i calciatori migliori…”

Leggi su notizie

(Di venerdì 18 agosto 2023) Davide, presidente diEnergia, non è per niente ottimista sul futuro che ci aspetta per quanto riguarda l’andamento del prezzo del. I colpevoli, per, hanno nomi e cognomi ben precisi. “E’ colpa dell’a Saudita che vuole incassare di più perché il principe Mohammed bin Salman vuole comprare i miglioridel mondo”, dice. “Il costo della materia prima è fuori dal controllo europeo ed è in mano all’Opec e ai Paesi produttori. Noi possiamo fare poco”, sono le considerazioni per niente ottimiste. (Ansa)Per, infatti, la situazione che attualmente si sta vivendo in termini di costi delnon va ricercata in luoghi oscuri e lontani, ma in terre ben precise e a cause dei Paesi più ricchi di ...