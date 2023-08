Pescoluse | giovanissimo bagnino salva turista in mare

Salento, turista si allontana su un materassino: salvato da un bagnino giovanissimo quotidianodipuglia.it

Momenti di paura a Pescoluse (marina di Salve), in località Pajara. Un bagnino giovanissimo, Giovanni Giaccari, ha salvato un uomo di 70 anni trascinato al largo dalla corrente. Si tratta ...Una curiosa disavventura per fortuna terminata senza grosse conseguenze: una giornata di relax stava per trasformarsi in un dramma ...