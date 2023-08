Pesca | De Carlo Fdi | ' granchio blu diventa opportunità per eccellenze territorio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Ilblu in Veneto finisce nel piatto: viene utilizzato nel ripieno dei ravioli nei pastifici, le pizzerie lo rendono ingrediente principale delle loro pizze, le aziende di Mestre lo lavorano e lo trasformano in polpa e sughi, senza dimenticare i tanti piatti realizzati dagli chef veneti a Eraclea. Questi sono solo alcuni degli esempi che dimostrano come la regione abbia saputo cogliere lenate da una vera e propria emergenza per il settore ittico nazionale. Tale situazione dimostra, ancora una volta, come i veneti non si fermino davanti a nulla: quella che è una catastrofe per la produzione ittica e per il settore dellaviene trasformata in occasione di sviluppo e di crescita dalle nostre imprese. Il Veneto non sta mai con le mani in mano e, grazie al lavoro dei ...