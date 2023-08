Perugia Cordoglio per la scomparsa di Don Luciano Tinarelli | per oltre 50 anni parroco di Monteluce

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale tutta si uniscono al dolore della comunità diper ladi Don, mancato nella serata di ieri all’affetto dei suoi cari all’età di 97. Donè stato un’autentica istituzione per il quartiere diavendo ricoperto l’incarico dipresso la chiesa di Santa Maria Assunta per50. Ma Donè stato molto di più: fondatore dell’oratorio “Don Cesare Farkas”, ideatore e fondatore della Corale, guida spirituale per molti parrocchiani, ha contribuito a formare intere generazioni di giovani, cui ha sempre dispensato una parola gentile e consigli disinteressati. Negli ultimi ...

Il sindaco diAndrea Romizi e l'amministrazione comunale 'si uniscono al dolore della comunità di Monteluce per la scomparsa di Don Luciano Tinarelli'. 'E' stato un'autentica istituzione per il quartiere ...Dopo aver compito gli studi liceali presso il Seminario arcivescovile die quelli teologici al Seminario regionale di Assisi, viene ordinato presbitero nella cattedrale di San Lorenzo il 10 ......incidente sul raccordo- Bettolle: muore 29enne Nell'incidente ha perso la vita Riccardo Spada. 'L' Amministrazione comunale e tutta la comunità di Tuoro esprimono il più profondo...

Perugia, cordoglio per la morte di mons. Luciano Tinarelli - Il ... Umbria Cronaca

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’amministrazione comunale “si uniscono al dolore della comunità di Monteluce per la scomparsa di Don Luciano Tinarelli”. “E’ stato un’autentica istituzione per ...PERUGIA - Morire a 29 anni lungo quel tratto maledetto, dove poco più di due mesi fa hanno perso la vita un suo coetaneo e due ragazzine di appena 15 e 16 anni. Al Trasimeno, e in ...