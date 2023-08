Perché scoprire un tradimento può riaccendere il desiderio verso il partner | ma dura poco

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 18 agosto 2023) A tutti noi è capitato di immaginare diundel nostro. Una fantasia che in genere assume contorni catastrofici ma che invece, sorprendentemente, in un primo momento può avere addirittura un effetto benefico sulche proviamola persona con cui condividiamo la nostra quotidianità. Sì,ilin alcuni casi diventa una sorta di elisir afrodisiaco per la coppia, come ci spiega la psicologa e sessuologa clinica Valeria Randone, «un effetto di doping erotico che prevede due fasi e che interessa chi tradisce quando l'infedeltà è ancora segreta, chi è tradito quando viene scoperta». L’effetto su chi tradisce Partiamo dalla prima fase, che è quella che interessa chi tradisce. «Quello che molti non sanno è che spesso una ...