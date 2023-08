'Se penso al mio trascorso con la Roma mi fa emozionare tutto,l'ho vissuta intensamente ... Anche l'inno cantato dallo stadio non l'ho mai dimenticato' -Spalletti Zenit San Pietroburgo, ...Allora cosa fa Al buongli fa firmare un contratto nel quale gli inibisce la possibilità di allenare per un anno qualsiasi squadra , una specie di patto di non concorrenza, mettendogli come ...Ecco, come ha rivelato il calciatore Faouzi Ghoulam, nel contratto che ha firmato con il ... Il casus belli, naturalmente, è quella che costringe (in teoria)Spalletti a pagare poco meno ...

Perché Luciano Spalletti può andare in causa con il Napoli Gli scenari e le cifre OA Sport