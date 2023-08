Pensava di essere grassa | ma le asportano un tumore all’utero di 40 chili

(Di venerdì 18 agosto 2023) Una donna di 42 anni ha scoperto di avere un timore quando ha deciso di sottoporsi a un intervento bariatrico per ridurre il peso corporeo, che era oramai fuori controllo. Al momento del ricovero, la donna era arrivata a pesare 134. Durante l’intervento, tuttavia, il chirurgo ha notato una grossa massa addominale e ha indirizzato la paziente all’ospedale oncologico di Bari. Subito dopo, la paziente è stata sottoposta a una Tac e a un controllo ginecologico che hanno rivelato la presenza di una massa di 60×55 cm che oramai aveva invaso interamente la cavità addominale comprimendo diversi organi. L’intervento per asportare ilè avvenuto all’I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II”, l’Istituto oncologico di Bari, grazie all’equipe guidata dal professor Cormio. Durante l’intervento, che è durato ben 9 ore, è stato tuttavia necessario asportare l’utero, ...

Pensava di essere grassa, ma le asportano un tumore all'utero di 40 kg. L'intervento a Bari La Gazzetta dello Sport

