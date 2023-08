Il rush finale di calciomercato potrebbe regalare al Milan un nuovo difensore: i rossoneri sono infatti vicini a Marco, centrale classe 2002. nbsp;Le notizie di mercato a cura di Francesco ......25 Inter, trattativa no - stop con il Bayern per Pavard 10:36 Milan,a un passo 09:31 Juventus, giorni decisivi per Berardi 08:58 Napoli, fatta per Gabri08:50 Lazio, idea Guendouzi ...Il Napoli è a un passo da, centrocampista del Celta Vigo : c'è l'intesa con il giocatore, ... Il Milan è sulle tracce del difensore centrale argentino classe 2002, di proprietà dell' ...

Pellegrino, Veiga, Muriel: le ultime di mercato La Gazzetta dello Sport

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 18 agosto 2023: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...