Pd e 5s devono interrompere la raccolta firme per il salario minimo?

...dei dodici da trascorrere - nel caso che Spalletti per un qualsiasi motivo intendesse... ha gettato nel panico i vertici della Federazione cheprovvedere alla sostituzione in tempi ...Roma, la consacrazione A fine stagione decide diil rapporto con l'Udinese, di ... in Coppa Italia i giallorossi raggiungono la finale, ma siarrendere all'Inter. Ammessa a ...... apparentemente, potrebbe essere l'unico fattore in grado diquesta serie senza eguali ... i riscontri, da parte della Ferrari,cominciare ad arrivare. E anche in fretta. CONFIDENTE ...

«Imbrattare o danneggiare l'Arena No, volevamo interrompere la partita» Corriere della Sera

Per la prima volta il ministero della Sanità sostiene le proposte della Chiesa Russa Ortodossa. Preoccupa il calo demografico in tempi di mobilitazione e ...