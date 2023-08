Pavard si avvicina all’Inter | il difensore in panchina col Bayern a Brema | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 18 agosto 2023) 2023-08-18 19:33:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: WerderMonaco (calcio d’inizio alle ore 20.30) è l’anticipo che apre la prima giornata di campionato nella Bundesliga tedesca. I campioni di Germania cercano un pronto riscatto dopo la netta sconfitta per 3-0 di settimana scorsa in Supercoppa contro il Lipsia. Senza Gnabry, rimasto a Monaco per dei problemi fisici all’anca, Tuchel lancia l’attaccante inglese Kane nella formazione titolare e preferisce Mazraoui a. Il 27ennefrancese, in scadenza di contratto il prossimo giugno e nel mirino dell’Inter sul mercato, si accomoda in. Intanto oggi i dirigenti nerazzurri hanno alzato l’offerta a 25 milioni di euro ...