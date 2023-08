Pavard-Inter | Inzaghi conferma! Zhang farà un piccolo sforzo?

(Di venerdì 18 agosto 2023)è un obiettivo concreto per l’e si era capito, ma la conferma diin conferenza stampa è ovviamente un segnale importantissimo. Il tecnico nerazzurro ha bisogno di un giocatore esperto e che possa diventare l’alter ego di Darmian OBIETTIVO VERO – Benjaminè un obiettivo concreto per l’e anche Simoneha confermato alla vigilia di-Monza. Il club nerazzurro sta trattando con il Bayern Monaco e il tecnicoista spera di poter avere il francese il prima possibile. Chiaramente non è l’unico profilo sul taccuino della dirigenza, l’altro nome è quello di Japhet Tanganga ma è ovvio chesia l’obiettivo principale poiché ha caratteristiche che apossono tornare ...

, Inzaghi aspetta, la stoccata di Inzaghi a Lukaku . Inzaghi e la rivoluzione dell'. Sono dedicate ai tifosi dell'le prime parole di Simone Inzaghi nella conferenza ......finestra di calciomercato e all'manca un difensore di alto profilo e con determinate caratteristiche , come ha coluto precisare l'allenatore piacentino. L'identikit è quello di Benjamin,...BARATTO CANDIDATURA UEFA CON- 'È un obiettivo, non lo nego. Non mi va di parlare di ... fermo restando che a Darmian vanno fatti i complimenti per quello che ha fatto all', ma in tutti i ...

Inter: Pavard vuole l'addio e dice sì. Distanza col Bayern, può giocare questa sera Calciomercato.com

L’articolo Inzaghi: “È un mercato complicato ma i nuovi ci aiuteranno, vogliamo vincere trofei, Pavard è un obiettivo” proviene da Notizie Inter.Ci manca un difensore e la societa' sta lavorando per questo. Pavard Lui e' un obiettivo, anche se non mi piace parlare di giocatori di altre ...