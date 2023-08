Pavard | clamoroso dalla Germania | niente Inter Resta al Bayern Monaco!

(Di venerdì 18 agosto 2023) Clamorosa indiscrezione legata a Benjaminche nonostante quanto riportato nelle ultime ore, potrebbe incredibilmentere alMonaco. NO– Nonostante quanto raccontato nelle ultime ore, dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sort DE arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda Benjamin, obiettivo dichiarato dell’. Secondo il collega tedesco, ilMonaco ha deciso di tenerein vista della prossima stagione.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it ...

...sarebbe perfetto tatticamente per l' Inter di Inzaghi . Che, come assicura lo stesso Di Marzio, i soldi per l'affare li ha tutti: sono quelli "risparmiati" dopo ilvoltafaccia di ...... arrivato più che altro per unsuicidio sportivo del Borussia Dortmund. I bavaresi, ... Ulreich; Mazraoui,, Upamecano, Davies; Kimmich, Laimer; Coman, Musiala, Sane; Gnabry. MANCHESTER ...al Deutsche Bank Park di Francoforte: l'Eintracht è stato demolito 6 - 1 dal Bayern Monaco,... A segno sono andati Kimmich,, Mané, Musiala (doppietta) e Gnabry. Eintracht completamente ...

Pavard all'Inter, affare possibile: super offerta al Bayern Monaco Virgilio Sport

La trattativa per il passaggio di Benjamin Pavard all'Inter sembrava in dirittura d'arrivo ed invece il giocatore a meno di clamorosi ribaltoni resterà al Bayern Monaco. A ...Pavard sarebbe perfetto tatticamente per l’Inter di Inzaghi. Che, come assicura lo stesso Di Marzio, i soldi per l’affare li ha tutti: sono quelli “risparmiati” dopo il clamoroso voltafaccia di ...