Pavard | botto Inter! Si chiude a breve | 2 big inglesi spiazzate ? TS

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’Inter proverà are colquesta sessione estiva di calciomercato acquistando il fortedal Bayern Monaco. Trattativa ben avviata BOOM ? Si puòre aper Benjamindel Bayern Monaco. L’Inter spera addirittura di farlo già oggi. Accelerata importante dei nerazzurri, che dopo il summit tra Inzaghi e la dirigenza ad Appiano Gentile di ieri mattina, hanno inviato subito la loro proposta vicina ai 30 milioni al club bavarese. I capi tedeschi vorrebbero qualcosina in più, ma la distanza sembra minima. Il francese, in scadenza nel 2024, vuole lasciare la Baviera e sposare la causa nerazzurra. Inzaghi, i tifosi e tutta l’Inter sperano nel grande colpo di fine estate dopo le cocenti illusioni Samardzic e Lukaku.è un fuoriclasse del ...

Sfumato Samardzic e dopo aver ufficializzato l’arrivo di Marko Arnautovic per l’attacco, l’Inter vuole regalarsi ancora un colpo in entrata nell’attuale calciomercato estivo. Come riportato da Gianluc ...L’Inter vuole fare all-in per Benjamin Pavard con la speranza di convincere il Bayern Monaco. Praticamente sarà messo sul piatto l’intero budget TUTTO IL BUDGET -… Leggi ...