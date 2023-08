Paura in città | terribile scossa di terremoto | gente per strada

(Di venerdì 18 agosto 2023)in, unadiha svegliato, nel cuore della notte e all’alba buona parte della popolazione:perMomenti di grandee panico quelli che si sono verificati, nelle ultime ore, in Campania. Precisamente tra le parti di Pozzuoli e Napoli dove sono state avvertite diverse scosse die boati. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che sia in corso una sequenza sismica nella zona dei Campi Flegrei. A confermarlo l’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (INGV) che ha segnalato ben 12 eventi. Tutti che si sono verificati a partire dalle ore 01:58 fino ad arrivare alle 06:22. Sismografo (Ansa Foto) Notizie.comSi è partiti da magnitudo 1.1 fino ad arrivare a 2.8. ...

Negli Anni 70 accese il dibattito sul sesso e le donnedi volare di Erika Jong che descrive ...si iscrive al programma di appuntamenti al buio promosso da una famosa catena di ristoranti in... radio e smartphone perche gli abitanti si precipitassero verso l'incendio. vedi anche ... Nelladi Lahaina migliaia di edifici sono stati distrutti. Il presidente degli Stati Uniti ha ...Trapani è tornata a festeggiare la sua Madonna come ai tempi pre - covid, senza, senza restrizioni, ed un Ferragosto da tutto esaurito in. Per il sindaco Giacomo Tranchida è stato il ...