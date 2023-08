Partita di giro Urso | Non taglieremo le accise sulla benzina | quei soldi ci servono per dare soldi alle famiglie

(Di venerdì 18 agosto 2023) I rincari che hanno colpito gli automobilisti italiani nelle vacanze estive "sono colpa dell'Opec", il governo Meloni non interverrà come fece Draghi perché "quello era un momento eccezionale, utilizzeremo quelle risorse per il taglio del cuneo fiscale, per i salari più bassi e lepiù numerose"

I rincari dei carburanti sono l'effetto delle scelte dell'Opec e il taglio delle accise non è percorribile perchè quelle risorse servono a finanziare i provvedimenti del governo. Lo afferma in un'...Dopo il decreto sui rave party e ildi vite sulle navi Ong, la linea dura del ministro ... L'operazione, sollecitata dalla direttiva degli scorsi giorni, in realtà ègià nei mesi scorsi. A ...... la Willis ha accusato Trump di agire come un capobanda che sovrintende a undi furti, avendo ... Insomma, la, a dispetto dei sondaggi e della loro natura effimera è tutta da giocare. www.

Partita di giro. Urso: "Non taglieremo le accise sulla benzina, quei ... L'HuffPost

Nel giro di un’ora, il 17 agosto dieci volontari della Croce ... So che questa soluzione non è gradita a parte della popolazione e dei commercianti, ma dobbiamo scongiurare nuovi hub come quelli di ...I rincari dei carburanti sono l'effetto delle scelte dell'Opec e il taglio delle accise non è percorribile perchè quelle risorse servono a finanziare i provvedimenti del governo. Lo afferma in ...